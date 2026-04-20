Via Copeland preso Khalil Ahmad | ufficiale l' ingaggio dell' esterno americano

Nella giornata di oggi è stata annunciata ufficialmente la sostituzione di Zach Copeland con Khalil Ahmad nel roster della squadra locale. La trattativa, che si era fatta insistente negli ultimi giorni, si è conclusa con l'ingaggio dell'esterno americano. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, confermando così il cambio di giocatore sulla lista della squadra.

BRINDISI – Zach Copeland out. Khalil Ahmad in. Arriva il crisma dell'ufficialità su un'operazione di mercato che da giorni era nell'aria. Stamattina (lunedì 20 aprile) il sodalizio di contrada Masseriola ha annunciato la rescissione del contratto in essere con la guardia americana, alla quale.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: La Valtur Brindisi si rinnova: via Zach Copeland, arriva Ahmad Khalil-Ullah Addio Copeland: la Valtur Brindisi punta su Khalil-Ullah per i playoffIl mercato della Valtur Brindisi si è scosso improvvisamente con la decisione di separare le strade del club e del giocatore Zach Copeland. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: La Valtur Brindisi si rinnova: via Zach Copeland, arriva Ahmad Khalil-Ullah; BM MERCATO A2 / Colpo Brindisi: arriva Khalil Ahmad, Zach Copeland va a Cento; Benedetto XIV Cento, pronta ad accogliere Zach Copeland; A2: Copeland a Cento dopo l’arrivo di Ahmad a Brindisi. Via Copeland, preso Khalil Ahmad: ufficiale l'ingaggio dell'esterno americanoL'atleta americano, con la magia della Vuelle Pesaro, è stato il top scorer del campionato di A2 nella stagione 2024-2025 (media di 21.6 punti a gara) ... brindisireport.it BRINDISI PIAZZA IL COLPO Dopo Jones, la Valtur riporta in Italia Khalil Ahmad. L'ex VL Pesaro andrà a prendere il posto di Zach Copeland, che resterà in Italia... I DETTAGLI: https://www.pianetabasket.com/serie-a2/mercato-a2-brindisi-chiude-per-khalil- - facebook.com facebook