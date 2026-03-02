A Ancona, le sirene rosse dei vigili del fuoco risuonano spesso in piazza, attirando l’attenzione dei bambini e dei residenti. In occasione di un evento, un “villaggio” dedicato ai pompieri è stato allestito nel centro, dove i più piccoli hanno potuto avvicinarsi e scoprire le attrezzature. L’atmosfera è di entusiasmo e curiosità, mentre le sirene continuano a richiamare l’attenzione sulla presenza dei vigili in città.

C’è un rumore che ad Ancona rassicura tutti: quello delle sirene rosse che arrivano quando c’è bisogno. Stavolta però i Vigili del Fuoco non sono corsi per un’emergenza, ma per festeggiare insieme alla città. Il Comando provinciale ha celebrato la prima ricorrenza ufficiale della fondazione del Corpo Nazionale, istituito il 27 febbraio 1939. Lo ha fatto dopo che venerdì era stata celebrata la ricorrenza nella sede centrale di via Valle Miano, alla presenza delle principali istituzioni cittadine e alle forze dell’ordine. Quella di sabato invece è diventata anche una festa aperta ai cittadini. La giornata si è aperta con la cerimonia ufficiale alla presenza del direttore regionale, Vincenzo Bennardo, del nuovo comandante provinciale di Ancona, Giuseppe Costa, e del sindaco Daniele Silvetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’abbraccio ai vigili del fuoco. Il "villaggio" in piazza e la curiosità dei bambini

Befana dei vigili del fuoco, centinaia di bambini in piazza Grande: doni e dolciumi regalati dopo la discesa dal campanile del duomo. FOTOHanno sfidato il freddo per accaparrarsi posti in prima fila e non mancare al tradizionale appuntamento con la Befana dei vigili del fuoco.

Approfondimenti e contenuti su abbraccio.

Temi più discussi: L’abbraccio ai vigili del fuoco. Il villaggio in piazza e la curiosità dei bambini; L’abbraccio con i vigili del fuoco che la salvarono in un incidente: Emozione che scalda il cuore; Piacenza, sopravvissuta all'incidente in autostrada, l'abbraccio con i vigili del fuoco: Mi avete salvata strappandomi un sorriso; Vigili del fuoco, salvate duemila persone. L’abbraccio della città in Piazza Grande.

Piacenza, sopravvissuta all'incidente in autostrada, l'abbraccio con i vigili del fuoco: «Mi avete salvata strappandomi un sorriso»Oriana Corrao, 45 anni, lo scorso 19 maggio è rimasta incastrata nella sua auto ribaltata in un incidente sull’Autostrada del Sole. A distanza di mesi ha potuto conoscere i vigili del fuoco che le han ... corrieredibologna.corriere.it

Il simbolico abbraccio tra Ancona e i vigili del fuoco, nell'anniversario della fondazione del CorpoLe celebrazioni nel capouogo dorico in un appuntamento inedito e fortemente voluto per onorare le radici del soccorso pubblico in Italia, trasformando il centro cittadino in un laboratorio di sicurezz ... anconatoday.it

Caro Angelo custode, con la fiducia di un bimbo mi tuffo nell’abbraccio del Padre e mi sento al sicuro. Amen. - facebook.com facebook

L’abbraccio tra Helena Prestes e Javier Martinez e papà Orso #helenaprestes #javiermartinez x.com