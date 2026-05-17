L' Abate di Montevergine a Piedimonte Matese in nome di ' Mamma Schiavona'

Nella giornata di domenica 17 maggio, la città di Piedimonte Matese ha ospitato un evento di rilievo che coinvolgeva l'Abate Ordinario di Montevergine, don Riccardo Luca Guariglia. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di solenne partecipazione, attirando l’attenzione della comunità locale. La presenza dell’abate è stata fatta in nome di “Mamma Schiavona”, un richiamo che ha coinvolto numerosi fedeli e rappresentanti religiosi del territorio. L’evento ha suscitato grande interesse tra i cittadini e le autorità presenti.

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