L' Abate di Montevergine a Piedimonte Matese in nome di ' Mamma Schiavona'
Nella giornata di domenica 17 maggio, la città di Piedimonte Matese ha ospitato un evento di rilievo che coinvolgeva l'Abate Ordinario di Montevergine, don Riccardo Luca Guariglia. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di solenne partecipazione, attirando l’attenzione della comunità locale. La presenza dell’abate è stata fatta in nome di “Mamma Schiavona”, un richiamo che ha coinvolto numerosi fedeli e rappresentanti religiosi del territorio. L’evento ha suscitato grande interesse tra i cittadini e le autorità presenti.
Un evento destinato a restare scolpito nella storia e nel cuore della città di Piedimonte Matese. Oggi (domenica 17 maggio), il capoluogo matesino si vestirà di solennità per accogliere don Riccardo Luca Guariglia, Abate Ordinario di Montevergine.L'appuntamento celebra l’unione spirituale tra due. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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