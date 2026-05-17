Stasera, 17 maggio, si svolge la finale di Amici 25, un evento molto atteso dagli appassionati dello show. In gara ci sono i concorrenti Alessio e Lorenzo, con la decisione che sarà affidata al televoto. La finale rappresenta l'atto conclusivo di questa edizione, con in palio il titolo e un premio di 150 mila euro. I pronostici dei bookmaker indicano una sfida tra i due giovani artisti, mentre il pubblico è chiamato a esprimere la propria preferenza.

S tasera 17 maggio va in onda la finale di Amici 25. In palio c’è il titolo e un montepremi di 150mila euro. Maria De Filippi ha apparecchiato una serata attesissima, slittata eccezionalmente alla domenica per evitare la concorrenza con Eurovision 2026. Gli allievi in gara per la vittoria sono 5: tre ballerini (Nicola, Emiliano e Alessio) e due cantanti (Elena e uno tra Angie e Lorenzo). Mancano poche ore alla finale di Amici 25. Irama all’Arena di Verona canta in anteprima “Galassie” X Leggi anche › Da oggi ad “Amici 25” cambia il regolamento: tutte le anticipazioni della puntata Amici 25, Serale 2026: anticipazioni finale stasera 17 maggio su Canale 5. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La vittoria sarà decisa al televoto. Per i bookmakers la sfida è tra Alessio e Lorenzo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Per i bookmakers sarà la Finalndia ad aggiudicarsi la vittoria. Più staccate l'Australia e la Grecia. Ce la farà Sal Da Vinci a ribaltare i pronostici?Domani sera ci sarà l’attesissima finale dell’Eurovision Song Contest 2026 e, come da copione, i bookmakers di tutto il mondo hanno già previsto i...

Leggi anche: Per i bookmakers sarà la Finalndia ad aggiudicarsi la vittoria. Più staccate l'Australia e la Grecia. Ma Sal Da Vinci sogna il colpaccio

Finale Amici 25, Alessio ed Emiliano i favoriti per la vittoria: ultimi sondaggiOrmai ci siamo, mancano poche ore alle finale di Amici 25. Questa sera, domenica 17 maggio 2026, va in onda su Canale 5 l’ultima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi. Sarà rigorosament ... msn.com

Amici 25, chi sono i finalisti e cosa è successo nella semifinale del 9 maggioL'ottava puntata di Amici 25, in onda sabato 9 maggio, ha svelato i nomi dei finalisti che si contenderanno la vittoria del talent: Nicola, Emiliano, Alessio ... fanpage.it