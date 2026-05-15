Domani sera si terrà la finale dell’Eurovision Song Contest 2026, evento seguito da milioni di spettatori in tutto il mondo. I bookmaker hanno già pubblicato le loro quote, con la Finlandia considerata la favorita per la vittoria. Più distanti, si collocano l’Australia e la Grecia. Tra i partecipanti, c’è anche un cantante italiano, noto per aver ottenuto un buon riscontro di pubblico, ma senza particolare favore tra i pronostici. La serata promette di essere ricca di emozioni e sorprese.

D omani sera ci sarà l’attesissima finale dell’Eurovision Song Contest 2026 e, come da copione, i bookmakers di tutto il mondo hanno già previsto i probabili vincitori. Secondo i più importanti siti di scommesse, la vittoria sarà della Finlandia, tallonata da Australia e Grecia. Il nostro Sal Da Vinci invece si piazza solo al 7° posto nelle classifiche dei bookmakers ma, come accaduto lo scorso con Lucio Corsi, il piazzamento finale del vincitore di Sanremo 2026 potrebbe rivelarsi una sorpresa. A Vienna tutti pazzi per Eurovision, la festa nelle strade X Leggi anche › Sal Da Vinci infiamma l’Eurovision 2026: i pronostici dopo la semifinale di ieri Eurovision 2026, chi vince? I pronostici danno come favoritissima la Finlandia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per i bookmakers sarà la Finalndia ad aggiudicarsi la vittoria. Più staccate l'Australia e la Grecia. Ce la farà Sal Da Vinci a ribaltare i pronostici?

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