Mancano poche ore alla finale di Eurovision 2026, che si terrà questa sera alle 20.15 su Rai 1. I bookmaker ritengono che la Finlandia sia la favorita per aggiudicarsi la vittoria, con l’Australia e la Grecia in posizioni più lontane. Tra i concorrenti c’è anche Sal Da Vinci, che sogna di sorprendere tutti con un colpaccio. La serata promette spettacolo e tensione, mentre gli spettatori aspettano di scoprire chi si aggiudicherà il titolo.

A ncora pochissime ore e stasera – a partire dalle 20.15 su Rai 1 – ci sarà la tanto attesa finale di Eurovision 2026. I 25 paesi europei in gara si contenderanno la vittoria a Vienna. L’evento si potrà seguire anche su RaiPlay, Rai Radio 2 e i canali social ufficiali di ESC 2026. Come per le semifinali, il commento sarà di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Chi sarà il vincitore? Eurovision 2026, Israele è in finale. Ma non tutti sono d’accordo X Leggi anche › Sal Da Vinci infiamma l’Eurovision 2026: i pronostici dopo la semifinale di ieri Eurovision Song Contest 2026: chi sono i 25 finalisti. Dopo le due agguerrite semifinali di martedì e giovedì, finalmente conosciamo i nomi dei 25 finalisti dell’Eurovision 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per i bookmakers sarà la Finalndia ad aggiudicarsi la vittoria. Più staccate l'Australia e la Grecia. Ma Sal Da Vinci sogna il colpaccio

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Sal Da Vinci può vincere lEurovision 2026 Le quote shock cambiano tutto!

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