Un uomo di 31 anni ha causato un incidente nel centro di Modena, investendo due persone e provocando gravi ferite. Le vittime, colpite mentre si trovavano in zona pedonale, hanno subito l'amputazione degli arti inferiori. L’uomo è stato fermato e sottoposto a fermo, mentre si stanno approfondendo le sue condizioni e eventuali motivazioni. Fino ad ora si conosce che ha una vita solitaria, ha conseguito una laurea e ha ricevuto cure mediche, ma non sono stati diffusi dettagli sulle cause dell’incidente.

Sono due le persone rimaste gravemente ferite, subendo l'amputazione degli arti inferiori, dopo essere state travolte nel pieno centro di Modena dalla Citroen C3 guidata dal 31enne Salim El Koudri. Una è in pericolo di vita. In totale sono sette le persone travolte dall'auto. È un bilancio molto grave e sicuramente è andata bene, visto che non c'è scappato il morto. Chi ha visto arrivare l'auto non ha dubbi: "Pareva volesse falciare più persone possibile". Come in un folle videogioco, solo che era tutto vero. Il terrore, in pochi attimi, ha invaso tutta l'Italia. Alla guida dell'auto c'era un uomo di origini marocchine, nato a Seriate (Bergamo) e residente a Ravarino, in provincia di Modena. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La vita solitaria, la laurea e le cure. Cosa si sa fino ad ora sull'uomo che ha seminato il terrore a Modena

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