Sorpresa Virtus Bologna | esonerato coach Ivanovic La squadra al vice Jakovljevic

La Virtus Bologna ha annunciato l'esonero del coach Ivanovic, che aveva guidato la squadra fino all'ultimo scudetto. Al suo posto, la squadra sarà affidata temporaneamente al vice Jakovljevic. La decisione è stata comunicata ufficialmente in giornata, senza ulteriori dettagli sui motivi. La squadra si prepara ora a proseguire la stagione sotto la guida del nuovo allenatore ad interim.

La Virtus Bologna ha esonerato l'allenatore Dusko Ivanovic. La squadra verrà affidata al vice Nenad Jakovljevic. Così il comunicato del club: "La Virtus comunica di aver sollevato dall’incarico di Head Coach della Prima Squadra il Sig. Dusko Ivanovic. Contestualmente, la Società rende noto che anche l’assistente coach Nenad Trajkovic conclude la propria esperienza in bianconero. Virtus Pallacanestro Bologna desidera esprimere il più sentito ringraziamento a Coach Ivanovic per la professionalità, la dedizione e il lavoro svolto nel corso del suo mandato. Un ringraziamento è altresì rivolto a Nenad Trajkovic. Ad entrambi vanno i migliori auguri per il prosieguo delle rispettive carriere professionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sorpresa Virtus Bologna: esonerato coach Ivanovic. La squadra al vice Jakovljevic Articoli correlati Follia Virtus: spreca il +17 e si arrende a Trento. Coach Ivanovic: "Concentrazione da piccola squadra"Sconfitta amara per le Vu Nere, che dominano per tre quarti ma crollano nel finale sotto i colpi di Battle e Bayehe. Leggi anche: La Virtus ufficializza Ferrari, subito a disposizione di coach Ivanovic Contenuti utili per approfondire Sorpresa Virtus Bologna Argomenti discussi: Napoli basket: Alessandro Magro sarà esonerato dopo la sesta sconfitta di fila. Clamoroso Virtus Bologna: esonerato Dusko IvanovicVirtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di Head Coach della Prima Squadra il Sig. Dusko Ivanovic. Contestualmente, la Società rende noto ... pianetabasket.com Reggiana-Virtus Bologna 84-70: highlights Serie ARisultato a sorpresa al PalaBigi dove Reggio Emilia stoppa la capolista Virtus Bologna per 84-70 nella 23esima giornata di Serie A. I bianconeri, reduci dalla sconfitta di Sofia contro l'Hapoel Tel Av ... sport.sky.it