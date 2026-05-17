D opo aver vinto due David di Donatello per la sua opera prima Gioia mia, Margherita Spampinato, riceverà stasera durante il Festival di Cannes 2026 l’Emerging Talent Award della Kering Foundation. Un riconoscimento prestigioso che incentiva la neo regista a continuare il suo cammino. Margherita Spampinato al Festival di Cannes 2026 premiata con l’Emerging Talent Award di Kering. « Sto vivendo questo momento come un sogno dal quale ho paura di svegliarmi. Non me lo aspettavo – rivela la regista a Cannes – il premio di Kering è un riconoscimento quasi magico e un dono prezioso perché dà un sostegno economico al prossimo film». A cui Spampinato sta già pensando. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La vincitrice di due David di Donatello riceve l’Emerging Talent Award della Kering Foundation

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Il regista bellunese Francesco Sossai trionfa ai David di Donatello

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