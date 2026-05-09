La sceneggiatrice Macchia vincitrice del David di Donatello | Alla proclamazione mi veniva da ridere Il Salento è identità
La sceneggiatrice Ilaria Macchia, vincitrice del premio David di Donatello, ha commentato la sua reazione alla proclamazione, dicendo che le veniva da ridere. Ha inoltre sottolineato come il Salento rappresenti un elemento di identità per lei. Durante un intervento pubblico, Macchia ha parlato del cinema come di uno strumento per raccontare la vita in modo autentico, senza artifici, dando spazio alle emozioni e alle fragilità.
Ilaria Macchia parla del cinema come si raccontano le cose importanti della vita: senza costruzioni, con sincerità, lasciando spazio alle emozioni e alle fragilità. La sceneggiatrice salentina, compagna di Giuliano Sangiorgi e firma tra le più sensibili del cinema italiano contemporaneo, ai David di Donatello 2026 ha conquistato il premio per la “migliore sceneggiatura non originale” con “Le Assaggiatrici” di Silvio Soldini, tratto dal romanzo di Rosella Postorino. La storia di quelle donne costrette ad assaggiare i pasti di Hitler per prevenire avvelenamenti. Un soggetto potente, scomodo, necessario. Un riconoscimento condiviso con Doriana Leondeff, Cristina Comencini, Giulia Calenda, Lucio Ricca e lo stesso Soldini, nato da un lavoro collettivo.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Notizie correlate
David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna mettono insieme un piacevole capitolo che trasforma il cast in un sindacato per la salvezza di RunawayMentre Steven Spielberg invita Hollywood a investire su storie originali altrimenti del cinema non rimarrà nulla, eccoci qui con due ripescaggi nel...
David Donatello 2026, Vinicio Marchioni: “È la terza volta che mi candidano speriamo bene”“Quando viene riconosciuto il grande lavoro fatto da un attore su un personaggio è sempre un riconoscimento bellissimo”.
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: La salentina Ilaria Macchia ha vinto il David di Donatello per la miglior sceneggiatura. Giuliano Sangiorgi: Amore mio, che festa; David di Donatello 2026, tutti i vincitori: trionfo totale per Le città di pianura di Francesco Sossai; Le città di pianura vince 8 David di Donatello, niente per La grazia; David di Donatello 2026, tutti i vincitori. Le città di pianura fa man bassa di premi.
David di Donatello 2026, tutti i vincitori: da Le città di pianura ad Aurora QuattrocchiLeggi su Sky TG24 l'articolo David di Donatello 2026, tutti i vincitori: da Matilda De Angelis ad Aurora Quattrocchi ... tg24.sky.it
La salentina Ilaria Macchia ha vinto il David di Donatello per la miglior sceneggiatura. Giuliano Sangiorgi: «Amore mio, che festa»Una vittoria che unisce talento, radici e storia: Ilaria Macchia, talentuosa sceneggiatrice salentina ed elegante compagna di Giuliano Sangiorgi, ha trionfato ieri sera ai David di Donatello ... quotidianodipuglia.it
Leggo. . Quarant'anni di carriera e 120 film all'attivo non sono bastati a Massimo Ghini per conquistare un David di Donatello. Un'assenza che l'attore ha affrontato con estrema franchezza negli studi tv e che ha fatto emergere un retroscena finora poco noto: le facebook
La supermodella italiana Bianca Balti indossa un look ispirato a un giovane talento durante la settimana della moda di Milano, firmato dall'Istituto progettato da Galib Gassanoff alla cerimonia del Quirinale in vista del 71° David di Donatello in Piazza del Quirin reddit
Il caos simpatico dei David di Donatello, psicoanalisi di una serata x.com