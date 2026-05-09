La sceneggiatrice Macchia vincitrice del David di Donatello | Alla proclamazione mi veniva da ridere Il Salento è identità

La sceneggiatrice Ilaria Macchia, vincitrice del premio David di Donatello, ha commentato la sua reazione alla proclamazione, dicendo che le veniva da ridere. Ha inoltre sottolineato come il Salento rappresenti un elemento di identità per lei. Durante un intervento pubblico, Macchia ha parlato del cinema come di uno strumento per raccontare la vita in modo autentico, senza artifici, dando spazio alle emozioni e alle fragilità.

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