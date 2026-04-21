Comunicato Stampa | Comwrap Reply riconosciuta con l' Adobe CXO Emerging Partner Western Europe Award

Comwrap Reply ha ricevuto l'Adobe CXO Emerging Partner Western Europe Award, un riconoscimento che premia le aziende emergenti nel settore digitale. La premiazione è avvenuta durante un evento dedicato ai partner di Adobe in Europa occidentale. La società si distingue per il contributo fornito alle organizzazioni nel settore delle soluzioni digitali. Il premio testimonia l'impegno di Comwrap Reply nel settore e la crescita nel mercato europeo.

Il riconoscimento conferma il ruolo di Comwrap Reply nel supportare le organizzazioni nella progettazione e nell'evoluzione di piattaforme digitali basate su Adobe Experience Cloud, capaci di integrare contenuti, dati e customer journey in architetture scalabili, pensate per migliorare l'efficacia delle attività di marketing e customer experience. Tra gli elementi che hanno contribuito al conseguimento del premio vi è la capacità di Comwrap Reply di accompagnare le aziende in tre aree chiave: l'evoluzione della La capacità di tradurre queste competenze in progetti concreti è dimostrata da iniziative significative sviluppate nell'ambito dell'ecosistema Adobe.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Comwrap Reply riconosciuta con l'Adobe CXO Emerging Partner Western Europe Award Notizie correlate Comunicato Stampa: Reply riconosciuta come Microsoft Frontier Partner per la delivery di soluzioni AIIl Frontier Partner Badge viene assegnato ai partner che dimostrano competenze avanzate in ambito AI e soddisfano rigorosi requisiti di... Comunicato Stampa: Ki Reply e Data Reply supportano l'innovazione AI di Siemens Healthineers con la piattaforma CerebraIl team CRM può così accedere facilmente agli insight tramite un'applicazione web intuitiva, che rende l'esperienza immediata e ne favorisce la...