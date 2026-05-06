Marco Poggi ha dichiarato di non aver mai visto video in cui sua sorella appare insieme ad Andrea Sempio. La testimonianza è stata resa questa mattina durante un interrogatorio in Procura a Pavia, nell’ambito di un’indagine sul delitto di Garlasco. L’indagato, un amico di famiglia, è stato sentito come testimone e ha lasciato la sede della procura dopo circa quattro ore.

“Non ho mai visto video di mia sorella assieme ad Andrea Sempio”. È quanto ha detto, in sintesi, Marco Poggi durante l’audizione come come testimone che si è tenuto questa mattina in Procura a Pavia nell’ambito dell’inchiesta sul delitto di Garlasco che vede indagato l’amico. Il 37enne ha spiegato di non aver mai visto sul pc di famiglia filmini intimi girati dalla sorella 26enne con l’allora fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio del 13 agosto 2007. Sempio è stato iscritto con l’ipotesi di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, motivi abietti e un movente “sessuale” perché gli inquirenti sono convinti che l’allora 19enne avesse tentato un approccio sessuale con la sorella dell’amico dove aver visionato i filmati privati sul pc.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non ho mai visto video di mia sorella assieme ad Andrea Sempio”, la testimonianza di Marco Poggi ai pm. L’indagato esce dalla procura dopo 4 ore

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Oggi in Procura a Pavia Andrea #Sempio che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dai pm anche Marco #Poggi @max_viggiani x.com

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