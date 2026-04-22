Morte Andrea Prospero in aula la testimonianza della sorella Anna | Voleva finire l' università
Oggi si è aperto a Perugia il processo contro un diciannovenne romano accusato di aver aiutato o istigato il suicidio di uno studente di Lanciano, morto nel gennaio del 2025 in un bed and breakfast del centro storico. In aula, la sorella della vittima ha testimoniato, riferendo che Andrea desiderava completare l’università. La testimonianza si inserisce nel procedimento che coinvolge anche altri aspetti legati al caso.
Si è aperto ufficialmente oggi, 22 aprile, il processo in Corte d'assise a Perugia al diciannovenne romano accusato di aiuto o istigazione al suicidio per la morte di Andrea Prospero, lo studente di Lanciano trovato senza vita nel gennaio del 2025 in un bed and breakfast del centro storico del.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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