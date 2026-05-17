La vetrina di Eurogym a Pistoia Un’invasione di migliaia di atleti

Dal 9 al 17 luglio, Pistoia ospiterà Eurogym 2026, un evento dedicato alla ginnastica con la partecipazione di migliaia di atleti provenienti da diversi paesi europei. La manifestazione si svolgerà in diverse strutture della città, coinvolgendo numerose discipline ginniche. Sono previste competizioni, allenamenti e momenti di condivisione tra i partecipanti, con una grande affluenza di pubblico. La vetrina di Eurogym rappresenta un’occasione di visibilità importante per il movimento sportivo locale e internazionale.

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Eurogym 2026 trasformerà Pistoia nella capitale europea della ginnastica dal 9 al 17 luglio. Il grande festival non competitivo vedrà la partecipazione di oltre 6mila giovani atleti dai 12 ai 18 anni provenienti da tutte le parti di Europa, impegnati in laboratori sportivi, workshop ed esibizioni nel centro storico della città. I primi tre giorni saranno dedicati all’European Gym for Life Challenge, una manifestazione per tutti che vedrà la partecipazione di atleti più adulti, dal 12 al 18 luglio, invece, spazio ai giovani ginnasti provenienti da 26 Paesi in tutta Europa. L’Eurogym, infatti, presenta un format non competitivo nel quale i ginnasti la mattina si esibiranno nei parchi e nelle palestre cittadine mentre nel pomeriggio le esibizioni si svolgeranno in Piazza del Duomo, allo Stadio, a Monteoliveto e in Piazza della Resistenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La vetrina di Eurogym a Pistoia. Un’invasione di migliaia di atleti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Eurogym 2026, Pistoia apre la biglietteria: la Ginnastica per Tutti porta l’Europa in Toscana Leggi anche: Sfondano la vetrina e il caveau di una gioielleria: colpo da centinaia di migliaia di euro Verso Eurogym 2026. Venti delegazioni in visita alla cittàNel 2026 per oltre una settimana la città di Pistoia si trasformerà nella capitale europea della ginnastica. L’Info Meeting di Eurogym 2026 sarà oggi e domani. Il Comitato organizzatore locale guidato ... lanazione.it Una delegazione di EuroGym 2026 in visita a Pistoia: Le tappe del grande evento: lo sport che unisceNel pomeriggio di venerdì, una delegazione di EuroGym 2026, l’evento di ginnastica che si svolgerà a Pistoia dal 9 al 17 luglio 2026, è stata ospite di Pistoia e ha fatto visita al Palazzo Comunale, ... lanazione.it