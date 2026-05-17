?La Tuscia invecchia ma parla al femminile | per ogni neonato ci sono tre 60enni

La provincia di Viterbo sta affrontando un invecchiamento evidente, con un rapporto di tre persone di circa 60 anni ogni neonato. I dati demografici mostrano una diminuzione delle nascite e un aumento della popolazione anziana. La questione si concentra sul fatto che, tra le nuove generazioni, sono principalmente le donne a rappresentare il segmento più numeroso. La tendenza si riflette su tutto il territorio, dove la presenza di giovani si riduce e quella di anziani cresce.

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