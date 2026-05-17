?La Tuscia invecchia ma parla al femminile | per ogni neonato ci sono tre 60enni

Da viterbotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La provincia di Viterbo sta affrontando un invecchiamento evidente, con un rapporto di tre persone di circa 60 anni ogni neonato. I dati demografici mostrano una diminuzione delle nascite e un aumento della popolazione anziana. La questione si concentra sul fatto che, tra le nuove generazioni, sono principalmente le donne a rappresentare il segmento più numeroso. La tendenza si riflette su tutto il territorio, dove la presenza di giovani si riduce e quella di anziani cresce.

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Viterbo è una provincia che viaggia con i capelli bianchi e ha sempre meno voglia di cullare neonati. I nuovi numeri sui residenti raccontano di un territorio che pende tutto da una parte, quella delle generazioni nate durante il boom economico, che oggi sono il vero motore numerico della zona. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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