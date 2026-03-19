Italia parla Gravina | La spinta del Paese ci porterà al Mondiale ma sono teso anch’io Su Open Var…

Il presidente della FIGC ha dichiarato che la determinazione del Paese favorirà la qualificazione dell’Italia al prossimo Mondiale, pur ammettendo di essere nervoso. Ha inoltre fatto riferimento a una questione relativa a Open Var, senza approfondire ulteriori dettagli. Le sue parole sono state pronunciate in un momento di attesa e tensione, mentre si discute delle prossime sfide della nazionale.

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