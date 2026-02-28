Sanremo Jalisse | Sono 29 anni che non ci vogliono ma ci evocano in ogni edizione

I Jalisse, duo musicale noto da anni, sottolineano di non essere stati invitati a partecipare a Sanremo da 29 anni, ma affermano di essere comunque presenti nei ricordi e nelle discussioni di ogni edizione. La loro affermazione evidenzia come, nonostante l'assenza ufficiale, continuino a essere citati e ricordati nel contesto del festival. La dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista recente.

SANREMO – "Incredibile, vero? Ventinove anni che non vogliono i Jalisse tra i partecipanti, ma ci evocano continuamente: ogni anno, in ogni modo, in ogni edizione". I Jalisse non le mandano a dire: il duo ha pubblicato sui social un post che suona come una frecciatina al Festival di Sanremo, che anche quest'anno ha escluso Alessandra Drusian e Fabio Ricci, vincitori nel 1997 con 'Fiumi di parole' e da allora mai più riusciti a rientrare in gara. Eppure, paradossalmente, i Jalisse sono ovunque: nelle battute dei comici, nelle citazioni dei conduttori e nei meme che in maniera puntuale animano i social. Una presenza costante che di conseguenza rende ancora più evidente la loro assenza dal Festival di Sanremo.