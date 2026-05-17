Sabato 30 maggio alle 10.30 si terrà l’inaugurazione ufficiale di un evento che coinvolge la Torre Pusterla, recentemente riaperta al pubblico. Durante il fine settimana si svolgeranno esposizioni di mostre, laboratori e concerti, offrendo diverse attività alla cittadinanza. La manifestazione porta in centro numerosi visitatori e rappresenta il ritorno della struttura come spazio di cultura e aggregazione. L’evento si estende per tutto il weekend, coinvolgendo varie iniziative distribuite tra le diverse zone della città.

Si aprirà ufficialmente alle 10.30 di sabato 30 maggio il ricco fine settimana di “ Viva la Torre! “, la manifestazione organizzata per celebrare la riapertura al pubblico della Torre Pusterla, simbolo di Casalpusterlengo, restituito alla città dopo l’importante recupero conservativo finanziato da Fondazione Cariplo per oltre 400mila euro e dal Comune con 186mila euro. Il taglio del nastro in piazza Pusterla darà il via alle celebrazioni, seguito alle 11.15 dall’inaugurazione delle mostre fotografica e pittorica “In Torre“ e, alle 11.30, dal concerto del Trio Pusterla. Alle 12 in piazza del Popolo arrivo del food truck di PizzAut, mentre il pomeriggio proseguirà con laboratori, racconti, un cicloraduno e attività creative per bambini e famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Torre Pusterla è rinata. Mostre, laboratori e concerti. La città celebra la riapertura

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