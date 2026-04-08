Dalle mostre al Castello Aragonese ai concerti in piazza | la Primavera della Bellezza arriva in città

Dal 11 al 24 aprile si svolge la terza edizione della Primavera della Bellezza, un festival dedicato alle arti che si tiene in diversi luoghi della città. Tra gli appuntamenti, ci sono mostre al Castello Aragonese e concerti in piazza. Gli eventi si svolgono anche al Museo Archeologico Nazionale e in spazi esterni, coinvolgendo la comunità in un periodo di attività culturale e artistica.