Dalle mostre al Castello Aragonese ai concerti in piazza | la Primavera della Bellezza arriva in città
Dal 11 al 24 aprile si svolge la terza edizione della Primavera della Bellezza, un festival dedicato alle arti che si tiene in diversi luoghi della città. Tra gli appuntamenti, ci sono mostre al Castello Aragonese e concerti in piazza. Gli eventi si svolgono anche al Museo Archeologico Nazionale e in spazi esterni, coinvolgendo la comunità in un periodo di attività culturale e artistica.
Al via dall'11 al 24 aprile la terza edizione della Primavera della Bellezza, Festival delle Arti nella stagione del risveglio con eventi culturali in luoghi iconici, tra cui il Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria e suggestivi spazi esterni al Castello Aragonese.ProgrammaInaugurazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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Castello Aragonese d'Ischia x.com