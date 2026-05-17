La tentata strage le coltellate la cattura | ecco come è finita la fuga

Un uomo di 31 anni di origini marocchine ha provocato un incidente a Modena, schiantandosi con l’auto contro alcuni passanti. Dopo aver abbandonato il veicolo, è stato rintracciato e arrestato dalle forze dell’ordine. Durante l’intervento, sono state trovate e sequestrate armi bianche, e l’uomo è stato accusato di aver tentato di provocare una strage. La fuga è durata poco prima della sua cattura, che è avvenuta nel corso delle operazioni successive all’incidente.

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