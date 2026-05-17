La tentata strage le coltellate la cattura | ecco come è finita la fuga

Da iltempo.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 31 anni di origini marocchine ha provocato un incidente a Modena, schiantandosi con l’auto contro alcuni passanti. Dopo aver abbandonato il veicolo, è stato rintracciato e arrestato dalle forze dell’ordine. Durante l’intervento, sono state trovate e sequestrate armi bianche, e l’uomo è stato accusato di aver tentato di provocare una strage. La fuga è durata poco prima della sua cattura, che è avvenuta nel corso delle operazioni successive all’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Salim El Koudri, il 31enne di origini marocchine che si è schiantato con l'auto contro i passanti a Modena. In queste immagini si vede l'uomo rincorso e acciuffato da alcuni passanti. Nelle mani ha un oggetto allungato, potrebbe essere il coltello utilizzato per minacciare e colpire dopo aver travolto le persone sul marciapiede. . 🔗 Leggi su Iltempo.it

la tentata strage le coltellate la cattura ecco come 232 finita la fuga
© Iltempo.it - La tentata strage, le coltellate, la cattura: ecco come è finita la fuga
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The War of the Worlds by H. G. Wells | Full Read-Along Audiobook | Immersive Reading

Video The War of the Worlds by H. G. Wells | Full Read-Along Audiobook | Immersive Reading

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Elia Del Grande, fuga finita: le immagini della cattura

Finita la nuova fuga di Elia Del Grande, autore della “strage dei fornai”I carabinieri hanno rintracciato e arrestato in provincia di Varese Elia Del Grande: l’autore della “strage dei fornai” il giorno di Pasqua era...

la tentata strage leLa tentata strage di Modena: nel passato di Salim El Koudri cure psichiatriche e profili social chiusiGli inquirenti alla ricerca del movente. Acquisite le cartelle cliniche del 31enne. Nessun precedente penale né, al momento, prove di radicalizzazione ... tg.la7.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web