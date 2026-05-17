La tentata strage le coltellate la cattura | ecco come è finita la fuga
Un uomo di 31 anni di origini marocchine ha provocato un incidente a Modena, schiantandosi con l’auto contro alcuni passanti. Dopo aver abbandonato il veicolo, è stato rintracciato e arrestato dalle forze dell’ordine. Durante l’intervento, sono state trovate e sequestrate armi bianche, e l’uomo è stato accusato di aver tentato di provocare una strage. La fuga è durata poco prima della sua cattura, che è avvenuta nel corso delle operazioni successive all’incidente.
di Salim El Koudri, il 31enne di origini marocchine che si è schiantato con l'auto contro i passanti a Modena. In queste immagini si vede l'uomo rincorso e acciuffato da alcuni passanti. Nelle mani ha un oggetto allungato, potrebbe essere il coltello utilizzato per minacciare e colpire dopo aver travolto le persone sul marciapiede. . 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Mentre gli inquirenti cercano di ricostruire cosa abbia spinto Salim El Koudri a compiere la tentata strage, emerge un dettaglio che potrebbe rivelarsi centrale: il 31 era in cura, fino a due anni fa, per un disturbo schizoide della personalità. - Facebook facebook
Mente disturbata e/o lone wolf? un paio di mie riflessioni su ció che al momento sappiamo della tentata strage di Modena alla luce della letteratura su terrorismo x.com
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