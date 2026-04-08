Elia Del Grande, sospettato dell'attacco a Cadrezzate, è stato arrestato dai carabinieri nel pomeriggio a Varano Borghi, in provincia di Varese. Le forze dell’ordine lo hanno fermato intorno alle 13:30, ponendo fine a una fuga durata diverse ore. Le immagini della cattura sono state diffuse e mostrano l’uomo in manette dopo il trasferimento. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella zona, con le autorità che continuano le indagini.

È finita la fuga di Elia Del Grande, l'uomo autore della strage di Cadrezzate. I carabinieri della Compagnia di Gallarate lo hanno fermato verso le 13:30 a Varano Borghi, in provincia di Varese. Del Grande era detenuto nella Casa Lavoro di Alba, nel Cuneese, e risultava irreperibile dalla giornata di Pasqua, non avendo fatto rientro nella struttura. Già lo scorso novembre era scomparso dalla Casa-Lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Elia Del Grande, fuga finita: le immagini della cattura

Fuga finita per il killer della 'strage dei fornai'. Arrestato Elia Del GrandeAGI - I carabinieri hanno rintracciato nel Varesotto e arrestato Elia Del Grande, condannato per la 'strage dei fornai', per resistenza a pubblico...

Finita la nuova fuga di Elia Del Grande, autore della “strage dei fornai”I carabinieri hanno rintracciato e arrestato in provincia di Varese Elia Del Grande: l’autore della “strage dei fornai” il giorno di Pasqua era...

Temi più discussi: Elia Del Grande, chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga; Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai; Elia Del Grande in fuga per la seconda volta in sei mesi; Elia Del Grande, nuova fuga dell’autore della strage dei fornai: era in permesso per Pasqua.

Finita la fuga, arrestato nel Varesotto Elia Del Grande: carabiniere ferito durante l’interventoElia Del Grande rintracciato a Varano Borghi dopo la fuga dalla casa-lavoro: fermato dai carabinieri mentre viaggiava su un’auto rubata e accusato di resistenza e lesioni durante il controllo. notizie.it

Elia Del Grande, finisce l’ennesima fuga del killer dei fornai: fermato su auto rubata, ferito carabiniereLa corsa di Elia Del Grande si è interrotta lungo una strada provinciale, davanti al cancello di un’abitazione privata. Dopo tre giorni di irreperibilità, il ... pupia.tv

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L'arrivo di Elia Del Grande al #carcere varesino dei #Miogni dopo l'#arresto avvenuto nel primo pomeriggio a #VaranoBorghi. GUARDA IL VIDEO di Angelo Puricelli - facebook.com facebook