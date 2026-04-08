I carabinieri hanno catturato in provincia di Varese Elia Del Grande, responsabile della cosiddetta “strage dei fornai”. L’uomo, autore di un grave episodio avvenuto durante la giornata di Pasqua, era scomparso dalla casa-lavoro di Alba, in provincia di Cuneo, dove si trovava con una licenza. La fuga si era protratta fino a quando è stato rintracciato e arrestato.

I carabinieri hanno rintracciato e arrestato in provincia di Varese Elia Del Grande: l’autore della “ strage dei fornai ” il giorno di Pasqua era fuggito dalla casa-lavoro di Alba (Cuneo) che doveva frequentare e dalla quale era uscito grazie a una licenza. Del Grande, che era alla guida di un’ auto rubata nel parcheggio del cimitero della frazione Lentate di Sesto Calende, ha cercato di eludere i controlli dei militari, che lo hanno bloccato e condotto in carcere su disposizione della Procura di Varese. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, in quanto nel tentativo di fuga ha provocato lievi lesioni a un carabiniere. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Finita la nuova fuga di Elia Del Grande, autore della “strage dei fornai”

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Elia Del Grande di nuovo in fuga, l’autore della strage dei fornai evade in permesso: è la seconda volta in 6 mesiIl 50enne, già condannato per il triplice omicidio familiare del 1998, non è rientrato nella struttura di Alba.

Temi più discussi: Elia Del Grande, nuova fuga dell’autore della strage dei fornai: era in permesso per Pasqua; Elia Del Grande, chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga; Elia Del Grande in fuga, nuova evasione per l'autore della 'strage dei fornai'; Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai.

Fuga finita, Elia Del Grande arrestato in a Varano Borghi in provincia di VareseEra alla guida di un’auto rubata quando è stato fermato dai carabinieri. Era fuggito da una casa di lavoro ad Alba durante il week end di Pasqua ... ilgiorno.it

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ULTIM'ORA - Catturato Elia Del Grande: ha provato un'ultima disperata manovra prima di essere bloccato - facebook.com facebook

È stato trovato Elia Del Grande, che domenica era scappato da una casa lavoro per la seconda volta in cinque mesi x.com