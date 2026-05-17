La T Gema in ansia Andreazza dimentica | Torniamo noi stessi

La T Gema si trova in difficoltà e si trova a dover affrontare una situazione complicata. Recentemente, Andreazza ha lasciato trapelare un commento in cui invita a ritrovare la propria identità. La squadra, nota per le prestazioni nelle partite cruciali, sembra aver perso la concentrazione e l’efficacia che la caratterizzavano in passato. La speranza è di riuscire a tornare a giocare come in passato, ma al momento resta l’incertezza su come potrà reagire a questa fase di crisi.

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C’era una volta La T Tecnica Gema, quella che nelle partite importanti si esaltava, quella che magari non sempre aveva un approccio famelico ma una volta che metteva le mani sul match non se lo lasciava sfuggire via. Una squadra che tutti pensavano nei playoff potesse dare il meglio di sé, invece il confronto contro Chiusi sta raccontando una realtà ben diversa: i leoni termali sembrano essersi smarriti, fra assenze (una ma pesantissima, quella di Fratto ), equivoci tattici (troppi giocatori non complementari, soprattutto nel reparto lunghi) ed elementi chiave che non paiono in condizioni ottimali, su tutti Jackson e Bargnesi. Nella serie contro i senesi, quella con il divario di classifica più ampio fra le contendenti di tutti i playoff di Serie B, sta emergendo però un nuovo ed inquietante aspetto: la paura di vincere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La T Gema in ansia. Andreazza dimentica: "Torniamo noi stessi» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Milan, Bartesaghi sul Torino: “Noi dobbiamo pensare a noi stessi”Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' nel pre partita della sfida tra Milan e Torino valida per la 30^ giornata del... ’30 anni in un secondo’ torna su Netflix e torniamo bambini anche noiIl film cult degli anni 2000 che ha fatto sognare un’intera generazione è pronto a vivere una nuova vita con un reboot firmato Netflix. La T Gema non sbaglia. Espugnata Piacenza- La T Tecnica Gema Montecatini non fa scappare Vigevano e Rucker: i leoni di Andreazza vincono la guerra di nervi contro l’UCC Assigeco Piacenza, espugnano il capoluogo emiliano 86-91 e restano in ... lanazione.it La T Gema in costruzione, sorrisi per il DanySu questa La T Tecnica Gema Montecatini è ancora appeso un cartello con su scritto lavori in corso grosso come una casa. E’ questo il verdetto espresso dal secondo scrimmage del precampionato dei ... lanazione.it