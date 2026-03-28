’30 anni in un secondo’ torna su Netflix e torniamo bambini anche noi

Il film degli anni 2000, diventato un classico e molto amato da una generazione, sarà disponibile nuovamente su Netflix. La piattaforma ha annunciato il ritorno del titolo, che aveva segnato l'infanzia di molti spettatori. La riproduzione sarà accompagnata da un reboot prodotto dalla stessa piattaforma di streaming.

Il film cult degli anni 2000 che ha fatto sognare un’intera generazione è pronto a vivere una nuova vita con un reboot firmato Netflix. E sì, l’effetto è esattamente lo stesso di quando Jenna Rink si svegliava improvvisamente adulta: sorpresa, entusiasmo e un pizzico di incredulità. Una commedia leggera solo in apparenza, che ha raccontato sogni, insicurezze e desideri di un’intera generazione. E ora, a più di vent’anni dall’uscita originale, 30 anni in un secondo si prepara così a una nuova vita sullo schermo, tra nostalgia e reinterpretazione contemporanea. Ma cosa dobbiamo aspettarci davvero da questo ritorno? Un mondo di magia e amore che non abbiamo dimenticato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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