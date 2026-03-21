Davide Bartesaghi, calciatore del Milan, ha parlato durante un’intervista a 'Milan TV' prima della partita contro il Torino. Ha affermato che la squadra deve concentrarsi su se stessa e sulle proprie prestazioni, senza lasciarsi influenzare dall’avversario. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate nel contesto della vigilia della gara, senza riferimenti a eventi o situazioni esterne.

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' nel pre partita della sfida tra Milan e Torino valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco le sue parole dallo stadio 'San Siro' di Milano. Come è stato il rientro dopo la Lazio: "Non è stata una settimana bellissima dopo la sconfitta, ma siamo entrati in campo con più cattiveria, ci siamo allenati bene, siamo pronti". Sul Torino: "Una partita difficile come le altre. Sono tutte partite difficili. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e fare per primi una buona prestazione". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Bartesaghi sul Torino: “Noi dobbiamo pensare a noi stessi”

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Formazione ufficiale #Milan Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. #MilanTorino x.com