Sylvester Stallone ha annunciato su Instagram che sarà produttore esecutivo di un nuovo prequel di Rambo, concentrato sulla storia dell’uomo prima di diventare la leggenda. Il progetto riguarda il ritorno del personaggio interpretato dall’attore e si concentrerà sulle sue origini. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulla produzione o sulla data di uscita.

Sylvester Stallone sarà produttore esecutivo del prequel di Rambo. Lo ha confermato l’attore sulla sua pagina Instagram. “Rambo fa parte della mia vita da moltissimo tempo. Un personaggio costruito sulla resilienza, la sopravvivenza e le cicatrici della guerra”, ha spiegato il 79enne interprete di Rambo e Rocky. “Ha significato molto per me e per il pubblico di tutto il mondo per decenni. Ora torniamo dove la sua storia ha inizio. Sono entusiasta di essere executive del primo capitolo dell’uomo prima che diventasse leggenda”. Già, perché se la figura di Rambo è diventata leggendaria dopo il capostipite della saga, diretto nel 1982 da Ted Kotcheff e tratto dal romanzo di David Morrell. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ora torniamo dove la sua storia ha inizio, parliamo dell’uomo prima della leggenda”: arriva il prequel di Rambo, Sylvester Stallone annuncia il nuovo film

