«Lascia che tutto ti accada: la bellezza e il terrore. Continua semplicemente ad andare avanti. Nessun sentimento è definitivo». Rainer Maria Rilke non aveva mai sentito parlare del cinema indiano, eppure il regista Neeraj Ghaywan ha trovato in questi versi la chiave di tutto. E sono diventati la filosofia che attraversa ogni scena di Homebound – Storia di un’amicizia in India. Il film che l’India ha scelto come proprio candidato alla categoria miglior film internazionale agli Oscar 2026. In sala con Wanted dal 26 marzo, Homebound arriva in Italia dopo aver fatto parte della selezione ufficiale a Cannes 2025 nella sezione Un Certain Regard. E con Martin Scorsese nel ruolo di produttore esecutivo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Due ragazzi, un sogno e la società che non accetta la loro provenienza: al cinema arriva Homebound - Storia di un'amicizia in India

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