La Sportiva punta sull’Alto Garda | nuovo store e grandi eventi
Una nuova apertura commerciale si è verificata nella zona di Arco, nel cuore dell’Alto Garda, con l’inaugurazione di un punto vendita dedicato agli articoli sportivi. L’attività si inserisce in un progetto più ampio che prevede anche l’organizzazione di eventi di rilievo nel settore. Il negozio, realizzato utilizzando materiali di provenienza locale, offre una vasta gamma di prodotti rivolti agli appassionati di attività all’aperto e montagna. La presenza di questa nuova struttura mira a rafforzare l’offerta commerciale e a sostenere l’economia locale.
? Punti chiave Come influenzerà il nuovo store di Arco l'economia dell'Alto Garda?. Cosa troveranno gli appassionati nel nuovo hub progettato con materiali di fabbrica?. Chi parteciperà agli eventi internazionali organizzati tra Riva del Garda e Arco?. Perché La Sportiva ha scelto il Garda come fulcro per la collezione 2027?.? In Breve Apertura brand store ad Arco prevista per marzo 2026 con cerimonia in ottobre.. Partnership con Garda Trentino Trail dal 15 al 17 maggio 2026.. International Athletes Meeting per team sci alpinismo e running dal 12 al 16 maggio.. Oltre 200 operatori globali presenti per presentazione collezione SS27 a Riva del Garda. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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