La Sportiva punta sull’Alto Garda | nuovo store e grandi eventi

Una nuova apertura commerciale si è verificata nella zona di Arco, nel cuore dell’Alto Garda, con l’inaugurazione di un punto vendita dedicato agli articoli sportivi. L’attività si inserisce in un progetto più ampio che prevede anche l’organizzazione di eventi di rilievo nel settore. Il negozio, realizzato utilizzando materiali di provenienza locale, offre una vasta gamma di prodotti rivolti agli appassionati di attività all’aperto e montagna. La presenza di questa nuova struttura mira a rafforzare l’offerta commerciale e a sostenere l’economia locale.

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