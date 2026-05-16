La Sportiva rafforza il legame con l' Alto Garda | un investimento strategico nel cuore dell' outdoor europeo

Da trentotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sportiva ha annunciato un piano di investimenti volto a consolidare la propria presenza nell’Alto Garda, coinvolgendo attività di retail, eventi sportivi e iniziative rivolte alla comunità locale. La strategia include diverse azioni dirette a rafforzare il legame con il territorio e con gli appassionati di outdoor. L’azienda intende sviluppare nuove strutture e promuovere eventi sportivi di rilievo nella zona, puntando a un'espansione più stabile e duratura nel cuore dell’outdoor europeo.

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La Sportiva rafforza la propria presenza nell’Alto Garda con un piano articolato di investimenti e attivazioni tra retail, eventi sportivi e iniziative a diretto contatto con la community. L’area, oggi tra i principali poli outdoor a livello europeo, è stata individuata come territorio strategico. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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alto garda la sportiva rafforza ilLa Sportiva rafforza il legame con l’Alto Garda: investimento strategico nel cuore dell’outdoor europeoLa Sportiva rafforza la presenza nell’Alto Garda con nuovi investimenti tra retail, trail running ed eventi outdoor, consolidando il legame con la community europea. 4actionsport.it

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