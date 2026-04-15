Problemi con la Tari bonifici strani e tessera scaduta | nuovo round di truffe sull' Alto Garda

Negli ultimi giorni, gli abitanti dell’Alto Garda hanno ricevuto numerosi messaggi sospetti sui propri cellulari, legati a problemi con la Tari, bonifici strani e tessere scadute. La Polizia locale ha diffuso un avviso per avvertire della presenza di queste truffe, che potrebbero interessare anche altre zone del Trentino e oltre i confini regionali. Le comunicazioni truffaldine sono state segnalate come tentativi di inganno rivolti ai cittadini.

Nuova raffica di messaggi truffaldini nei cellulari degli abitanti dell’Alto Garda (ma non è escluso che la cosa possa diffondersi anche al resto del Trentino e pure fuori regione): è quanto comunicato nelle scorse ore da parte dei canali della Polizia locale Alto Garda e Ledro, che mette in.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Giornata di maratone sull'Alto Garda: come cambia la viabilitàDomani, domenica 12 aprile, l’Alto Garda sarà interessato dalla maratona Peak Lake Garda 42 (con partenza da Limone) e dalla mezza maratona LG21, con... Leggi anche: La truffa della tessera sanitaria scaduta: ecco le false mail per il rinnovo