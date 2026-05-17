Nel match al PalaLeonessa, Brescia ha subito una sconfitta all’ultimo secondo. Amedeo Della Valle ha segnato 17 punti nel primo quarto, ma nel corso della partita la squadra avversaria ha totalizzato 59 punti nel primo tempo. Nella seconda metà, Trieste ha mantenuto il vantaggio con una gestione più attenta del gioco, impedendo a Brescia di recuperare. La partita si è conclusa con il risultato finale a favore di Trieste, che ha portato a casa la vittoria.

BASKET Amedeo Della Valle non basta. I 17 punti nel primo quarto del capitano sono illusione, Trieste ne segna 59 nel primo tempo, e nel finale è più saggia e attenta. E dopo aver servito la palla del pareggio a Ivanovic (nella foto), al capitano non riesce la giocata del 92-92 sulla sirena. Brescia cade in casa in gara 1 dei quarti playoff. Della Valle è subito dominante, attacca, segna dalla lunetta, trova anche un gioco da quattro punti e tiene Brescia dentro un primo quarto ad altissima intensità. Ma Trieste risponde con ritmo, campo aperto e grande distribuzione offensiva: Brown, Ross, Bannan, Uthoff e Toscano-Anderson costruiscono il primo vantaggio ospite, con il 24-28 del 10’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La sfida al PalaLeonessa. Brescia, il ko arriva sulla sirena. Illusione Della Valle: colpo Trieste

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