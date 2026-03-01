Il colpo delle Rondinelle Brescia stellare Lecco ko

L'Union Brescia vince il big match col Lecco e consolida la seconda posizione. I padroni di casa si sono imposti per 3-1 grazie ad un'ottima ripresa, solida e senza fronzoli: +6 sui blucelesti. Il Lecco, dopo 43 minuti fatti benino, è invece crollato. Partita bloccata nel primo tempo: meglio i lecchesi, ma mai pericolosi, mentre i bresciani crescono alla distanza e piazzano l'affondo al tramonto della prima frazione di gioco. Angolo, Sorensen svetta e prolunga per l'accorrente Balestrero che brucia Rizzo e da pochi passi non dà scampo a Furlan. Poco dopo, cross velenoso di Marras, Furlan non trattiene e Battistini salva la baracca mandando in angolo.