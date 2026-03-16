Tragedia della strada uomo muore nello schianto con l' auto

Questa mattina alle 9,50 circa, alle porte della città, un incidente stradale ha provocato la morte di un uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 Asl Toscana Sud Est, chiamati in località Policiano. L'incidente si è verificato lungo una strada provinciale, coinvolgendo un veicolo e causando gravi conseguenze. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Tragedia della strada questa mattina alle porte della città. Erano le 9,50 circa quando è stato attivato il 118 Asl Toscana Sud Est in località Policiano per un incidente stradale. Un'auto è uscita di strada andando ad impattare in una rimessa attrezzi. Il conducente, un uomo di 71 anni, è morto. L'auto ha preso fuoco e anche la rimessa è stata investita dalle fiamme. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco Arezzo che hanno spento l'incendio. Gli agenti della Polizia Municipale e l'ambulanza infermieristica della Misericordia di Castiglion Fiorentino, oltre all'automedica proveniente da Arezzo. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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