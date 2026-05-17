la seconda degenerazione

In Francia si sono verificati casi di seconda generazione considerati degenerazioni. Si tratta di figli di immigrati venuti nel paese con promesse di un futuro migliore nell'Europa delle opportunità. Questi individui sono spesso nati e cresciuti sul territorio francese, ma alcune situazioni hanno portato a comportamenti considerati problematici. La discussione pubblica si concentra sui problemi di integrazione e sulle difficoltà di gestione di queste seconde generazioni. La questione viene spesso associata alle politiche migratorie adottate in passato.

È già successo in Francia. Le seconde generazioni sono degenerazioni. Italiani figli di stranieri che erano venuti perché avevamo promesso loro il paradiso dell'Europa delle chiacchiere e degli affari sull'immigrazione. E loro, anziché diventare più italiani o più europei, si stanno allontanando da noi e dal nostro modello di vita. Mi importa poco la sua religione, non me ne frega nulla se aderisca al fanatismo o no: fra chi vuole fare del male perché si sente vittima non si capisce bene di che cosa e chi lo fa nel nome di Allah, è tutta una zona grigia. Le cure psichiatriche, la vita isolata e la faccia normale del laureato si tengono insieme, eccome. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Wallerian Degeneration

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