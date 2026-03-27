Giacomo Maria Prati | Il Concilio Vaticano II ha contribuito alla degenerazione della Chiesa cattolica così come Bergoglio

In un’intervista sul suo nuovo libro, l’autore ha espresso critiche nei confronti della Chiesa cattolica degli ultimi sessant’anni, collegando le trasformazioni avvenute al Concilio Vaticano II e alle azioni del papa attuale. Ha dichiarato che tali eventi hanno portato a una degenerazione all’interno della Chiesa, senza offrire considerazioni personali o opinioni, limitandosi ai fatti e alle affermazioni fatte dall’autore stesso.

1) Nella prima sezione del tuo ultimo libro non risparmi critiche alla Chiesa cattolica degli ultimi sessant’anni. Una critica interna, da vero credente, non una mera polemica esteriore. A tuo giudizio, il Concilio Vaticano II avrebbe contribuito, in maniera decisiva, allo svuotamento di senso dell’istituzione ecclesiastica. Come? Invertendo il rapporto con il mondo e il suo linguaggio. La Chiesa da Istituzione divina chiamata ad ammaestrare il mondo si auto-degrada a ente che insegue il mondo per restarne “aggiornata”. Si è dimenticata la natura mistica-metafisica della Chiesa quale Corpo mistico di Cristo idealizzando il mondo e le masse, assumendone gli atteggiamenti e il pensiero. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Giacomo Maria Prati: “Il Concilio Vaticano II ha contribuito alla degenerazione della Chiesa cattolica, così come Bergoglio” Articoli correlati "Il Concilio Vaticano II tra memoria e profezia"Giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 17:30 presso la sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina (ingresso dietro alla basilica, Via G. Udienza Generale 7 gennaio 2026: Papa Leone XIV invita a riscoprire il Concilio Vaticano IINella prima Udienza Generale del nuovo anno, papa Leone XIV inizia un ciclo di catechesi alla riscoperta del Concilio Vaticano II e ad un... Una selezione di notizie su Giacomo Maria Prati Discussioni sull' argomento L'ultima missione: Project Hail Mary. Un film coraggioso ad alto tasso culturale che rinnova il genere fantascientifico: meno fanta e più scientifico; Lieve flessione dell'oro da investimento mentre gli Usa ne fanno incetta! Quello che si muove dietro le quinte; Perchè il tecno-miliardario Peter Thiel ama il libro La rovina di Kasch di Roberto Calasso? Prove di svelamento; La vittoria del NO: cercando un analisi politico-culturale-simbolica sulla tenuta della nostra democrazia, ormai ridotta a lumicino. Oggi in Regione Lombardia con Christian Garavaglia Presidente del gruppo consiliare Fratelli d’Italia e Giacomo Maria Prati dirigente Pinacoteca di Brera Anna Petsikian Dott Aldo Alex Caputo Fabia Campanella Manuela Montemezzani Aristocrazia Europea - facebook.com facebook