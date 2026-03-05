Il ministro della Giustizia ha dichiarato che il sistema di sorteggio, previsto anche nelle Commissioni che valutano i candidati in magistratura, interrompe la degenerazione delle correnti, come nel caso Palamara. Secondo quanto affermato, i membri delle Commissioni sono scelti tramite sorteggio, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza. Questa proposta si inserisce nel dibattito sul referendum riguardante la riforma della giustizia.

“Il sorteggio è previsto addirittura nell’ambito delle Commissioni che giudicano l’ingresso dei candidati in magistratura, cioè le Commissioni che giudicano i concorrenti che vogliono entrare in magistratura, sono magistrati sorteggiati. Quindi se un magistrato è idoneo, è sorteggiato ed è idoneo a giudicare chi deve entrare in magistratura, non si vede perché non dovrebbe esserlo a giudicare chi in magistratura c’è già. In realtà il motivo di fondo è che con il sorteggio si interrompe quel legame tra elettori ed eletti che ha portato a quella degenerazione correntizia che molti hanno lamentato soprattutto in occasione dello scandalo Palamara“. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum giustizia, Nordio: “Sorteggio interrompe degenerazione correntizia come nel caso Palamara”

