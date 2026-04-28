Longevità e eccellenza italiana negli Usa | Lucia Magnani ospite a New York per il gala Niaf

A New York, si è tenuto il gala della Niaf, con la partecipazione di Lucia Magnani, simbolo della longevità e dell’eccellenza italiana negli Stati Uniti. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti di diversi settori, tra cui cultura, economia e ricerca scientifica, evidenziando i legami tra Italia e Stati Uniti. La serata ha celebrato le connessioni tra i due paesi, con un focus particolare sulle iniziative che promuovono il benessere e la collaborazione internazionale.

Il legame tra Italia e Stati Uniti si rafforza nel segno della cultura, dell’economia e, sempre di più, della ricerca scientifica legata al benessere. In occasione dell’annuale Gala della National Italian American Foundation (Niaf), svoltosi a Washington D.C., l’imprenditoria italiana.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rettore dell'Università Link, Carlo Alberto Giusti, premiato a New York dalla Niaf Generazione X e Millennials vivranno meno? Lo studio che preoccupa sulla nuova longevità negli UsaPer oltre un secolo, la storia dell’umanità occidentale è stata una marcia trionfale verso la longevità. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Longevità e eccellenza italiana negli Usa: Lucia Magnani ospite a New York per il gala Niaf. Lucia Magnani negli Usa per la longevità italianaUn coast to coast attraverso gli Stati Uniti come testimonial della longevità e dell’eccellenza italiana oltreoceano. Lucia Magnani, amministratore delegato e fondatrice di Long Life Formula®, metodo ... ilrestodelcarlino.it Io non curo i malati, mi prendo cura dei sani. La mia missione è impedire alle persone di ammalarsi: la storia di Lucia Magnani e del suo metodo per la longevitàLa sua immagine campeggia nella grande sala d’ingresso con un’espressione fiera, ma uno sguardo che sa di bonomia: siamo in Emilia Romagna. Lucia Magnani, a Castrocaro, ha vinto una scommessa perchè ... ilfattoquotidiano.it