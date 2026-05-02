Lautaro Inter si prepara a tornare in campo da titolare nella partita contro il Parma. Dopo aver svolto il terzo allenamento in gruppo, l’attaccante ha superato la febbre legata alla celebrazione dello Scudetto. La squadra si sta concentrando sulla prossima sfida, con l’obiettivo di festeggiare il titolo appena conquistato. La presenza di Lautaro sarà decisa nelle prossime ore, mentre i tifosi attendono di vedere il capitano in campo.

di Paolo Moramarco Lautaro Inter, il capitano spinge per esserci contro il Parma: terzo allenamento in gruppo e febbre Scudetto fuori dalla Pinetina. Lautaro Martinez vuole esserci. L’attaccante argentino e capitano dell’ Inter spinge per tornare protagonista nella sfida di domani sera contro il Parma, una partita che potrebbe consegnare ai nerazzurri lo Scudetto numero 21 della loro storia. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, dal centro sportivo di Appiano Gentile sono arrivati ulteriori segnali positivi: il Toro ha sostenuto il terzo allenamento consecutivo in gruppo, confermando la sua volontà di essere in campo dal primo minuto. La presenza di Lautaro Martinez dal primo minuto contro il Parma appare ormai molto probabile.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Inter, verso il ritorno da titolare a Parma: l’obiettivo è festeggiare lo Scudetto!

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