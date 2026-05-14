A Monza, lungo via Luca della Robbia, è stata inaugurata una nuova Casa di Comunità dedicata ai servizi sanitari territoriali. La struttura si propone di offrire accesso più semplice e immediato alle cure per i cittadini della zona. All’interno, sono presenti diversi ambulatori e servizi di assistenza, pensati per facilitare le visite e le prestazioni sanitarie senza dover ricorrere a lunghe attese o spostamenti.

I dettagli fanno la differenza. E nella nuova Casa di comunità di via Luca della Robbia a Monza parlano di una sanità che prova a diventare davvero vicina ai cittadini: ambulatori aperti anche di notte, infermieri di famiglia presenti tutti i giorni, punto prelievi senza prenotazione e servizi concentrati in un unico presidio. Ieri, all’inaugurazione, Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare, ha spiegato e rilanciato il modello della sanità di prossimità. "Qui la differenza l’ha fatta il gioco di squadra tra le istituzioni – ha aggiunto l’assessore –. Ma soprattutto la fanno gli orari: l’ambulatorio medico è attivo ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sanità a portata di mano. Ecco la Casa di Comunità

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