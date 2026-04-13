Inaugurata la nuova casa di comunità | ci saranno medici infermieri specialisti e operatori sociosanitari

Oggi è stata inaugurata una nuova casa di comunità a Brugherio, situata all’interno del centro commerciale Kennedy. Il servizio offre assistenza sanitaria e sociosanitaria con medici, infermieri, specialisti e operatori sociosanitari. La struttura si propone come un punto di riferimento territoriale, con l’obiettivo di fornire servizi integrati e di prossimità ai cittadini della zona. L’apertura prevede l’attivazione di diverse figure professionali impegnate in diversi ambiti sanitari e sociali.

Nuova casa di comunità inaugurato oggi, 13 aprile, in via Kennedy a Brugherio. Il nuovo punto di riferimento per l’assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale si trova al centro commerciale Kennedy e rappresenta una piattaforma integrata di servizi pensata per garantire prossimità.🔗 Leggi su Monzatoday.it Visite mediche senza prenotazione, inaugurata la nuova casa della comunitàÈ stata inaugurata oggi a Rivarolo la casa della comunità Celesia, in via Cambiaso 62 C, un nuovo presidio medico che punta a diventare un... Argomenti più discussi: Inaugurata la casa di comunità di Brugherio.; RIVA DEL GARDA, INAUGURATA LA NUOVA CASA DI COMUNITA’; Inaugurata la Casa della comunità dell'Alto Garda e Ledro / Notizie / Novità / Homepage; Inaugurata la nuova casa di comunità: ci saranno medici, infermieri, specialisti e operatori sociosanitari. Inaugurata a Gravina di Catania la Casa della Comunità hub nel complesso di via Monti Arsi. Presentato anche il Profilo di Salute facebook Sassari, inaugurata la sede Sfirs per il nord Sardegna x.com