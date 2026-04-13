Inaugurata la nuova casa di comunità | ci saranno medici infermieri specialisti e operatori sociosanitari

Da monzatoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è stata inaugurata una nuova casa di comunità a Brugherio, situata all’interno del centro commerciale Kennedy. Il servizio offre assistenza sanitaria e sociosanitaria con medici, infermieri, specialisti e operatori sociosanitari. La struttura si propone come un punto di riferimento territoriale, con l’obiettivo di fornire servizi integrati e di prossimità ai cittadini della zona. L’apertura prevede l’attivazione di diverse figure professionali impegnate in diversi ambiti sanitari e sociali.

Nuova casa di comunità inaugurato oggi, 13 aprile, in via Kennedy a Brugherio. Il nuovo punto di riferimento per l’assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale si trova al centro commerciale Kennedy e rappresenta una piattaforma integrata di servizi pensata per garantire prossimità.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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