La Ruota della Fortuna Gerry scherza su De Martino e resta senza parole nel finale

Durante la serata di Canale 5, la trasmissione de La Ruota della Fortuna è tornata in onda, attirando nuovamente l’attenzione del pubblico nell’access prime time del weekend. Gerry, uno dei protagonisti, ha fatto uno scherzo a De Martino, lasciandolo senza parole nel finale della puntata. La scena ha generato reazioni tra gli spettatori, mentre il programma prosegue a mantenere un ruolo di rilievo nell’offerta televisiva serale.

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La serata di Canale 5 si riaccende con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, sempre più centrale nell’access prime time del weekend. Anche questa volta, nell’appuntamento del 16 maggio, il conduttore si lascia trascinare dal ritmo della serata alternando battute, siparietti e riferimenti al mondo della televisione, compreso Stefano De Martino, mentre la partita prende una piega sempre più imprevedibile fino a un finale ch e lascia lo studio senza parole. La Ruota, Gerry Scotti tira in ballo Stefano De Martino. La puntata del sabato sera si apre con Gerry Scotti trascinato dall’energia dei Fortuna Five, che accompagnano l’ingresso in studio sulle note di Welcome to Miami. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry scherza su De Martino e resta senza parole nel finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RUOTA DELLA FORTUNA, INCREDIBILE SCOPERTA IN DIRETTA! GERRY SCOTTI RESTA SENZA PAROLE Sullo stesso argomento La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti scherza sulla Rai. Il colpo di scena finale cambia tuttoGerry Scotti torna nella serata di Canale 5 con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna: anche giovedì 5 marzo il programma non lascia gli... Ruota della Fortuna, Samira in paillettes lascia Gerry senza parole: “Sei splendida”Nella puntata del 15 aprile de La Ruota della Fortuna, Samira Lui lascia a bocca aperta Gerry Scotti con un look elegantissimo e lui cita il... Rai 1 ha voluto scorporare il segmento 21:00/21:54 con un Esc Start. Finita la ruota della fortuna su Canale 5, dopo la pubblicità su Rai 1 e dunque a partire dall'Australia in poi, comincia il nuovo segmento. #eurovision2026 #escita x.com Bebop e Rocksteady come Ruota della Fortuna reddit La Ruota della Fortuna, Gerry scherza su De Martino e resta senza parole nel finaleI siparietti di Gerry Scotti alla Ruota della Fortuna includono anche Stefano De Martino e accompagnano una partita che lascia senza parole ... dilei.it La Ruota Della Fortuna, puntata 15 Maggio : ecco quanto ha vinto il campioneSu canale 5 nuovo appuntamento con Gerry Scotti e Samira Lui che guidano La Ruota Della Fortuna. Ecco il campione di stasera ... mondotv24.it