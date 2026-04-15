Nella puntata del 15 aprile de La Ruota della Fortuna, Samira Lui lascia a bocca aperta Gerry Scotti con un look elegantissimo e lui cita il fidanzato Luigi Punzo, stuzzicandola. La Ruota della Fortuna, Samira sorprende Gerry. E la campionessa stravince. Il momento più atteso de La Ruota della Fortuna è senza dubbio la discesa dalle scale di Samira Lui. La showgirl, anche in questa puntata, si è esibita in un balletto, sfoggiando un look che ha lasciato Gerry Scotti senza parole. “Sei splendida”, ha commentato il presentatore, ammirando un abito lungo black con uno scollo a cuore e ricoperto di paillettes. “Dove deve andare? Deve uscire col suo moroso tutta così bella?”, ha ironizzato Gerry, riferendosi a Luigi Punzo, il compagno di Samira.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ruota della Fortuna, Samira in paillettes lascia Gerry senza parole: “Sei splendida”

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