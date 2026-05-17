Nel derby di mezzogiorno, la Roma ha vinto contro la Lazio con un punteggio di 2-0 grazie a una doppietta di Mancini. La squadra di Gasperini ha conquistato tre punti fondamentali e si è portata al quarto posto in classifica, approfittando anche della sconfitta della Juventus contro la Fiorentina. La vittoria permette alla Roma di avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione in Champions League, mentre la Lazio resta ferma a metà classifica.

AGI - La Roma di Friedkin non è mai stata così vicina alla Champions. La squadra di Gasperini batte 2-0 la Lazio nel derby di mezzogiorno con una doppietta di Mancini e sale al quarto posto in solitaria, sfruttando il ko casalingo della Juventus contro la Fiorentina. Una stracittadina inedita, giocata dalla Lazio senza i propri tifosi (radunati a Ponte Milvio per protesta contro la proprietà) e con il terzo portiere Furlanetto, per via degli infortuni di Provedel e Motta. L'estremo difensore biancoceleste - all'esordio in Serie A - è l'unico che fa bella figura tra le file biancocelesti, scaldando subito i guantoni con un intervento centrale sul tiro di Wesley. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Roma porta a casa il derby, decisica la doppietta di Mancini

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Lazio-Roma 1-2 | Thøgersen decide il Derby della Capitale |

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