Nel 1976, durante il primo turno degli Internazionali d’Italia al Foro Italico, Adriano Panatta riuscì a salvare undici match point contro Kim Warwick. Questa impresa è ricordata come uno dei momenti più memorabili nella storia del tennis italiano. L’evento rappresentò l’inizio di un anno particolarmente positivo per il tennista, che poi ottenne risultati importanti nel corso della stagione.

? Cosa sapere Adriano Panatta salvò undici match point contro Kim Warwick al Foro Italico nel 1976.. L'impresa al primo turno degli Internazionali d'Italia segnò l'inizio dell'anno d'oro del tennista.. Cinquant’anni fa, il 25 maggio 1976, Adriano Panatta trasformava un possibile tramonto in una leggenda sportiva al Foro Italico, annullando ben undici match point contro Kim Warwick e riscrivendo per sempre il destino del tennis italiano. In questo sabato 25 aprile 2026, mentre l’aria di Roma si prepara ad accogliere i nuovi protagonisti degli Internazionali d’Italia con l’imminente apertura del torneo prevista per martedì, il ricordo di quel primo turno epico torna a lambire la terra battuta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Panatta e l’impresa folle: 11 match point per un mito al Foro

Notizie correlate

Cobolli, da due match point persi alla semifinale: l’impresa a DelrayCobolli in Semifinale a Delray Beach: Una Vittoria di Resilienza e una Nuova Speranza per il Tennis Italiano Flavio Cobolli ha conquistato la...

Leggi anche: Basket femminile: Venezia compie l’impresa, sbanca Schio in gara-1 di finale scudetto e guadagna il match point

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Ecco perché Sinner è superiore ad Alcaraz? Lo spiega Panatta; WTA Madrid, Tyra Grant supera le qualificazioni battendo Udvardy ed entra in tabellone; Flavio Cobolli scala la classifica mondiale! Best ranking all’orizzonte, a ridosso della top-10: la graduatoria a Monaco; Chapeau intervista Rudy Panatta, il re Mida del bodybuilding.

L'ULTIMO NUMERO - Aprile 2026 Epstein filesPanatta a 50 anni dal suo trionfo agli Internazionali: Mi è arrivato solo l'invito del Roland Garros, come sempre ... ilfattoquotidiano.it

Adriano Panatta analizza Sinner Cobolli e Alcaraz tra talento e imprevistiPanatta analizza Sinner, Alcaraz e la nuova era del tennis italiano Il tennis italiano vive una stagione storica e la voce di Adriano Panatta, campion ... assodigitale.it

Adriano Panatta protagonista a Livorno nella seconda tappa di “Un Campione per Amico” #SpazioTennis #tennis #Panatta #UnCampioneperAmico - facebook.com facebook

Panatta con #Spalletti, il paragone tra Sinner e le italiane in Champions: "Jannik non spegne mai il suo motore, noi..." x.com