La risposta dello Stato dopo il colpo con l’escavatore alla gioielleria | Racalmuto blindato contro furti e spaccio

Dopo il furto con l’escavatore alla gioielleria, le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli nell’area di Racalmuto, rendendo il centro cittadino più difficile da attraversare senza autorizzazione. Sono stati intensificati i controlli alle vie principali, con pattuglie in servizio continuo, e sono stati installati nuovi punti di monitoraggio. La zona è stata messa sotto sorveglianza speciale, con l’obiettivo di prevenire ulteriori tentativi di furto o attività illecite legate allo spaccio.

Lo Stato c'è. E fa tutto il possibile, anche se spesso combatte una guerra impari, per mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica. Servizio di controllo coordinato, a partire dal tardo pomeriggio di ieri e fino a tarda sera, ad opera dei carabinieri, a Racalmuto. Militari dell'Arma che non si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DEFNECLK NASIL YAPILIR! ÖLÜMCÜL TUZAKLARDAN METAL DEDEKTÖRE KADAR HER EY VAR!

Sullo stesso argomento

Furto alla gioielleria con l’escavatore, il sindaco sui social: “Racalmuto vive una forte preoccupazione”Dopo il furto messo a segno nella gioielleria in corso Garibaldi a Racalmuto, arriva la presa di posizione del sindaco Calogero Bongiorno che, con un...

Leggi anche: Sfondano con un escavatore l'ingresso blindato della gioielleria e rubano i preziosi collocati nelle vetrine interne: è colpo grosso

La risposta dello Stato dopo il colpo con l’escavatore alla gioielleria: Racalmuto blindato contro furti e spaccioI carabinieri hanno presidiato in massa il centro per dare un segnale di legalità e sicurezza. E i cittadini hanno accolto con sollievo il pugno di ferro dei militari dell'Arma: Questi controlli dovr ... agrigentonotizie.it

Il Comune di Roma chiede al governo 2 milioni a titolo di ristoro per le spese di pulizia, decoro e sicurezza negli spazi esterni ai siti archeologici e monumenti di proprietà dello Stato La risposta del Ministero della Cultura: non è affar nostro, arrangiatevi con la x.com

Napoli, sparatoria alla Sanità. Il Prefetto: C'è la risposta dello Stato. Manfredi: Contrastare violenza con più controlli e forze poliziaA parlare è il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che dopo il ferimento di due giovani a colpi di pistola avvenuto nella notte tra sabato e domenica ha riunito il Comitato provinciale per l'ordine e ... ilmattino.it