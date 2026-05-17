Un evento organizzato da Fideuram si è svolto all’hospitality dello stadio Manuzzi, con la partecipazione di Giuseppe Bergomi, ex calciatore e ora allenatore di squadre giovanili e opinionista Sky. L’iniziativa ha visto la presenza di un grande campione del passato, che ha condiviso alcune sue idee per rilanciare il calcio italiano. La serata ha visto una discussione tra i presenti e l’intervento di Bergomi, che ha portato la sua esperienza e le sue opinioni sul futuro del settore.

L’hospitality dello stadio Manuzzi ha ospitato un evento organizzato da Fideuram con ospite d’onore un grande campione del passato come Giuseppe Bergomi, attualmente allenatore di squadre giovanili e opinionista Sky. Oltre 120 gli ospiti che hanno partecipato alla serata. Il popolare ’Zio’ si è sottoposto al fuoco incrociato di domande a cura di Giuseppe Riccardi, editore di ’Fondi &Sicav’ e di Giovanni Taioli, manager di Fideuram. "L’allenatore riveste un’importanza fondamentale nella crescita dei ragazzini che vogliono fare i calciatori – sono parole di Bergomi - è una guida, deve saper passare i valori giusti. L’Italia ormai da troppo tempo non partecipa ai mondiali, ogni volta che si fallisce l’obiettivo si parla di talenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ricetta di Bergomi per rilanciare il calcio. L’ex difensore ospite a un evento Fideuram

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