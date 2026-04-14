La ricetta di De Laurentiis per il futuro del calcio | tempi da 25 minuti super campionato europeo e nuovi cartellini
Durante un’intervista rilasciata a The Athletic, il presidente di una squadra di calcio ha condiviso alcune proposte per il futuro del calcio. Tra le idee presentate ci sono tempi di gioco ridotti a 25 minuti, l’introduzione di un super campionato europeo e nuovi sistemi di cartellini disciplinari. Le sue proposte riguardano sia il calcio italiano che quello internazionale.
Nel corso della lunghissima intervista rilasciata a The Athletic, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha esposto anche le sue idee e le sue ‘ricette’ per il futuro del calcio italiano e mondiale. “Il calcio perderà le nuove generazioni - ha detto il patron azzurro -. Le partite sono.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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