La ricetta di De Laurentiis per il futuro del calcio | tempi da 25 minuti super campionato europeo e nuovi cartellini

Durante un’intervista rilasciata a The Athletic, il presidente di una squadra di calcio ha condiviso alcune proposte per il futuro del calcio. Tra le idee presentate ci sono tempi di gioco ridotti a 25 minuti, l’introduzione di un super campionato europeo e nuovi sistemi di cartellini disciplinari. Le sue proposte riguardano sia il calcio italiano che quello internazionale.