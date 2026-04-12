Sul campo di Bolano, il settore calcistico ligure si appresta a riprendere con una partita del campionato di Prima Categoria, Girone D. La squadra di casa, Bolanese, affronterà il Lerici in una gara che rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni. La partita si terrà presso lo stadio Maresciallo Scelto Luigi Bertolotti e segna la ripresa del torneo dopo una pausa.

Il campo sportivo Maresciallo Scelto Luigi Bertolotti di Bolano si prepara ad accogliere la ripresa del campionato di Prima Categoria ligure, Girone D, con la sfida che vede la Bolanese contrapporsi al Lerici. L’appuntamento, fissato per le ore 15 di domenica 12 aprile, segna il ritorno all’azione dopo la pausa pasquale e coinvolge una squadra ospitante che arriva da un pareggio ottenuto in casa contro il Bruborglux. Dinamiche di classifica e il programma del turno nel Girone D. La giornata numero 26, che corrisponde alla 11.a prova del girone di ritorno, mette in luce come il Lerici stia puntando alto nelle ambizioni della competizione. Sul fronte del regolamento, il fischio iniziale sarà affidato all’arbitro Magri proveniente da Chiavari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calcio ligure: la Bolanese sfida il Lerici per rilanciare il Girone D

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