La radicalizzazione dei giovani online | così i social stanno cambiando politica religione e identità
La radicalizzazione dei giovani avviene principalmente attraverso le piattaforme social, dove crescono i gruppi estremisti e si diffondono contenuti che promuovono ideologie di odio. Le conversazioni online e i video condivisi contribuiscono a rafforzare le convinzioni di chi si avvicina a certi messaggi, spesso senza un confronto diretto con altri punti di vista. Le autorità stanno monitorando sempre più questa dinamica, che coinvolge principalmente utenti tra i 15 e i 25 anni.
La radicalizzazione giovanile, oggi, nasce quasi sempre nella galassia digitale. Non più nelle sezioni di partito, nelle scuole o nei collettivi, ma dentro e algoritmi che mescolano politica, intrattenimento e identità religiosa in un cocktail misurato per tenere l’utente incollato al cellulare. È così che TikTok, Instagram e Telegram sono diventati negli ultimi anni i principali ambienti di “formazione” politica, ideologica e culturale per una generazione che raramente ormai passa dalla mediazione delle strutture tradizionali. I social per informarsi e formarsi. È proprio qui, nel magma della dimensione virtuale in cui la Gen Z vive oggi... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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