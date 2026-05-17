La radicalizzazione dei giovani avviene principalmente attraverso le piattaforme social, dove crescono i gruppi estremisti e si diffondono contenuti che promuovono ideologie di odio. Le conversazioni online e i video condivisi contribuiscono a rafforzare le convinzioni di chi si avvicina a certi messaggi, spesso senza un confronto diretto con altri punti di vista. Le autorità stanno monitorando sempre più questa dinamica, che coinvolge principalmente utenti tra i 15 e i 25 anni.

La radicalizzazione giovanile, oggi, nasce quasi sempre nella galassia digitale. Non più nelle sezioni di partito, nelle scuole o nei collettivi, ma dentro e algoritmi che mescolano politica, intrattenimento e identità religiosa in un cocktail misurato per tenere l’utente incollato al cellulare. È così che TikTok, Instagram e Telegram sono diventati negli ultimi anni i principali ambienti di “formazione” politica, ideologica e culturale per una generazione che raramente ormai passa dalla mediazione delle strutture tradizionali. I social per informarsi e formarsi. È proprio qui, nel magma della dimensione virtuale in cui la Gen Z vive oggi... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La radicalizzazione dei giovani online: così i social stanno cambiando politica, religione e identità

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