Benzina e diesel alle stelle | così stanno cambiando le auto dei genovesi

Negli ultimi tempi, i prezzi di benzina e diesel sono aumentati significativamente, portando le tariffe a livelli che non si vedevano da tempo. La benzina ha superato i 1,5 euro al litro, mentre il gasolio, che in passato era considerato più conveniente nel lungo periodo, ha subito un incremento anche nel prezzo di acquisto delle auto e dei rifornimenti. Questi cambiamenti stanno influenzando le abitudini di chi utilizza i mezzi di trasporto quotidianamente.

La benzina sotto quota 1,5 euro sembra ormai un ricordo lontano. Il gasolio che “costa un po' di più quando compri la macchina ma poi risparmi con i rifornimenti”, sembra proprio una leggenda dell’antichità. Negli ultimi mesi il mercato energetico mondiale è tornato a vivere una fase di forte.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Benzina e diesel, perché i prezzi salgono così tanto e cosa vuole fare il governo

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Ma non dovevano abolire le accise Oltre al diesel, ora aumentano anche la benzina! x.com